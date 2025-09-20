Condividi "È Rosi Cavarra, 45enne sposata e madre di due figli, la vittima dell’incidente col bus" sui social

Rosolini – Tragico incidente questa mattina sulla strada provinciale 19 tra Pachino e Noto. A perdere la vita è stata una donna rosolinese di 45 anni, Rosi Cavarra, sposata e madre di due figli, rimasta vittima di un violento scontro frontale con un pullman.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 9:30, nei pressi dell’ingresso della caletta di Calamosche. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio delle forze dell’ordine, la Toyota Yaris su cui viaggiava la donna procedeva in direzione Pachino, mentre il pullman viaggiava in direzione Noto.

Alcune testimonianze riferiscono che la Yaris avrebbe effettuato un sorpasso per superare un’auto ferma a bordo strada, finendo poi per impattare frontalmente contro il mezzo pesante. L’auto ferma si sarebbe poi dileguata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti dei commissariati di Pachino e Noto, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Noto. La strada provinciale è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari.

