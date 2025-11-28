È Salvatore Bonaccorso, 28 anni, la vittina dell’incidente di viale Kennedy a Catania

Catania – È Salvatore Bonaccorso, 28 anni, la vittima dell’incidente mortale di ieri sera in viale Kennedy a Catania. Il giovane è morto in seguito ai traumi riportati nello scontro fra due auto.

Il conducente viaggiava in direzione Siracusa lungo viale Kennedy, quando in una semicurva, all’altezza dell’hotel Le Dune, avrebbe invaso la corsia di marcia dove stava arrivando un altro veicolo, con cui si è scontrato frontalmente. L’uomo avrebbe tentato una manovra di emergenza per evitare l’impatto deviando sulla destra. Ma non è riuscito a evitare l’urto, che è stato così violento da far fare una rotazione di 180 gradi alla macchina che conduceva la vittima.

Estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, il giovane è spirato al pronto soccorso.

© Riproduzione riservata