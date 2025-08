È Samuele Gambino il 20enne morto nell’incidente di Boccadifalco

Palermo – “Samu, non doveva andare così”. Non si danno pace, tra dolore e incredulità, gli amici e i familiari di Samuele Gambino, il ragazzo di vent’anni che sabato sera ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto tra un’auto e una moto in via Pitrè, non lontano dall’aeroporto di Boccadifalco.

Samuele, che viaggiava in sella a una moto Yamaha 700, abitava a San Martino delle Scale, frazione di Monreale, nel Palermitano. Con lui c’era il diciassettenne P.G, trasportato in condizioni gravissime in ospedale, dove è poi stato sottoposto a un delicatissimo intervento.

Mentre si prega per il minorenne, in tanti condividono il proprio dolore per la morte del ragazzo. “Ancora non ci credo, te ne sei andato, non ho parole per descrivere questo dolore. Manchi a tutti Samu”, si legge sui social. Dolore e incredulità per Samuele: “Non si può accettare, la vita è ingiusta”, scrive Eduardo. Alle sue parole si aggiungono decine di messaggi: “Mi manchi tantissimo amico mio”, e ancora: “Samu, avevi una vita davanti, amavi danzare, era un piacere stare in tua compagnia. Accettare questa realtà è durissima, sembra un incubo”.

