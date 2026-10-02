Condividi "E se è una femmina si chiamerà Futura. I russi, i russi, gli americani…a Scicli si sposano" sui social

Scicli – La carrozza che da palazzo Favacchio conduce gli sposi alla chiesa di San Michele Arcangelo è trainata da quattro cavalli.

Ad attendere Anna e Robert Getty in via Mormina Penna sono il Bianconiglio, il Cappellaio Matto, la Regina di Cuori.

Personaggi in costume ispirati alla favola di Alice nel paese delle Meraviglie che animano l’atmosfera surreale del matrimonio di Anna, modella russa pubblicata da Vogue, che ha sfilato per Dolce & Gabbana, e Robert Getty, pronipote del petroliere e filantropo di fama mondiale Paul Getty (1892-1976), cui deve il nome anche il Paul Getty Museum di Los Angeles.

La coppia ha avuto un figlio nel 2025 e ha battezzato il bambino negli Hampton (New York) alla presenza della famiglia reale greca, di cui Robert è discendente. Al matrimonio di Scicli hanno partecipato ieri i Principi di Grecia Pavlo e Maria Chantal Chiara Miller.

La nonna paterna del bambino, Pia Getty, è infatti sorella della principessa Maria Chantal nata Miller e anche di Alexandra von Fürstenberg, nipote acquisita di Clara Agnelli, sorella di Gianni Agnelli.

A volere che il matrimonio si celebrasse a Scicli è stata la mamma della sposa, una donna russa amante dell’arte che vive a Scicli da anni, e che ha organizzato il matrimonio con rito ortodosso, autorizzato dalla Diocesi di Noto. Poche decine gli ospiti di tutto il mondo accolti a palazzo Bonelli Patanè per il trattenimento nuziale.

“I russi, i russi, gli americani”. Fu un verso ispirato a Lucio Dalla dalla visita notturna al Muro di Berlino, dove immaginò una storia d’amore tra due giovani (uno di Berlino Est e uno di Berlino Ovest) che decidevano di concepire un figlio.

“E se è una femmina si chiamerà Futura”.

Le foto sono di Tonino Trovato.

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