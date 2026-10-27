Il quindicenne, in scooter con il padre, è morto dopo lo scontro con un'auto in via Lo Surdo; il padre è rimasto ferito.

Condividi "È Simon Piera il 15enne siracusano morto in sella alla moto condotta dal padre" sui social

Siracusa – Si chiamava Simon Piera il ragazzo di 15 anni morto dopo l’incidente avvenuto ieri pomeriggio alla Pizzuta, a Siracusa. Era in moto con il padre, che guidava.

Simon frequentava il liceo scientifico Einaudi di Siracusa. È morto questa mattina in seguito a un grave incidente stradale avvenuto ieri sera.

Il ragazzo si trovava in sella a uno scooter insieme con il padre quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo a due ruote si è scontrato con un’automobile, condotta da una donna di 60 anni, rimasta sotto choc per l’accaduto.

In seguito al violento impatto, Simon è caduto sull’asfalto, battendo la testa contro un palo della segnaletica verticale. Il quindicenne e il padre indossavano entrambi il casco. Anche l’uomo è rimasto ferito nello scontro.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno trasportato il ragazzo in ospedale nel tentativo di salvargli la vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.

La morte di Simon, così giovane e con tutta la vita ancora davanti, lascia un profondo dolore tra i compagni di classe. Un post sul profilo dell’istituto scolastico ricorda la vittima.

© Riproduzione riservata