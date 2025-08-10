È Simone La Torre il 22enne morto stritolato dalle eliche del motoscafo

Palermo – Tragedia nelle acque di Mondello ieri pomeriggio, intorno alle 17.30. Un giovane di 22 anni, Simone La Torre, è morto dopo essere caduto da un gommone in navigazione, finendo contro l’elica del motore. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.

Il giovane si sarebbe trovato con altre persone a bordo quando, per cause ancora da accertare, sarebbe scivolato in mare – dal tubolare nel quale era seduto – proprio mentre il mezzo era in movimento, ferendosi gravemente a una gamba e alla pancia.

Arrivato in fin di vita in banchina di fronte alla piazza di Mondello, ad attenderlo il 118 chiamato dagli amici: dopo aver provato a rianimarlo, i sanitari si sono dovuti arrendere alle ferite riportate, troppo gravi. Così non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

L’impatto con l’elica è stato così fatale. In piazza nel frattempo si è radunato un capannello di persone sotto choc per quanto accaduto. Sul posto la polizia e la capitaneria di porto, che hanno aperto un’indagine per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente mortale.

