È stato arrestato il vandalo che ha distrutto i supermercati a Scicli

Scicli – I Carabinieri della Tenenza di Scicli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di sospensione della detenzione domiciliare e contestuale carcerazione emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Siracusa nei confronti di un 29enne, che stava scontando una condanna di 2 anni, poiché responsabile di furto e rapina.

Il giovane, nei giorni scorsi, in evidente stato di alterazione psicofisica, si sarebbe presentato all’interno di un supermercato nel tentativo di sottrarre delle bottiglie di alcolici. Per guadagnarsi la fuga, avrebbe aggredito alcuni operatori del negozio, che riportavano lievi ferite, e danneggiato alcuni scaffali e porte in vetro dell’esercizio commerciale.

Poiché l’azione violenta proseguiva anche presso un altro supermercato, poco distante dal primo, a seguito delle numerose segnalazioni ricevute, i Carabinieri della Tenenza di Scicli giungevano presso l’esercizio commerciale, unitamente ad un’autoradio dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Modica, e riuscivano a bloccare il giovane, che veniva trasportato dal personale sanitario presso l’ospedale “Nino Baglieri” di Modica.

A causa del suo comportamento il 29enne veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria Iblea per i reati di evasione, rapina, lesioni personali e danneggiamento. Informato della violenta condotta assunta dall’uomo, il Magistrato di Sorveglianza di Siracusa ha disposto la sospensione della detenzione domiciliare e il contestuale accompagnamento in carcere.

Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Ragusa, ove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

