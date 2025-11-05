È stato arrestato l’autore dell’omicidio di Giuseppe Ottaviano

Il delitto è avvenuto il 12 maggio del 2024
di Redazione
Scicli -Nelle prime ore di questa mattina, all’esito di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Ragusa, i Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa hanno tratto in arresto una persona gravemente indiziata, allo stato degli atti e fatta salva la presunzione di innocenza, di essere l’autore dell’omicidio di Giuseppe Ottaviano, avvenuto a Scicli il 12 maggio 2024.
I particolari verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 odierne presso il Palazzo di Giustizia, alla presenza del Procuratore della Repubblica di Ragusa.
