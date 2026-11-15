È Stefania Grech la vitttima 55enne dell’incidente di Maganuco

Modica – Ha un nome la vittima del tragico incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio in contrada Maganuco, nel pressi di marina di Modica. Si chiamava Stephania Grech, aveva 55 anni ed era originaria di Malta. La sua identità è stata resa nota dall’emittente pubblica maltese TVM, dopo gli accertamenti successivi al drammatico impatto.

La donna si trovava alla guida della propria automobile e viaggiava da sola quando si è verificato lo scontro con un camion condotto da un uomo di 60 anni residente a Vittoria. L’automobilista avrebbe imboccato la direzione opposta dopo essere uscita da un incrocio, finendo sulla traiettoria del mezzo pesante. In questo potrebbe avere inciso l’abitudine della guida a destra degli automobilisti maltesi.

L’urto è stato particolarmente violento. La vettura è stata trascinata per circa 60 metri dal punto della collisione, senza lasciare scampo alla conducente.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Nonostante i soccorsi, per la cinquantacinquenne non è stato possibile fare nulla. Il ministero degli Esteri maltese ha confermato di essere stato informato dell’incidente e di aver attivato l’assistenza alla famiglia attraverso il consolato. I parenti della donna hanno già raggiunto la Sicilia per occuparsi delle procedure necessarie al rientro della salma nell’isola.

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