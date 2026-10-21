Condividi "È Stefano Gradanti il giovane morto nell’incidente in moto al Mauto di Modica" sui social

Modica – Aveva 16 anni.

È morto in conseguenza delle gravi ferite riportate nell’incidente di cui è rimasto vittima in moto Stefano Gradanti, studente dell’istituto Archimede di Modica, scontratosi nel pomeriggio di oggi con una Renault condotta da un 27enne modicano, ferito e ricoverato al Maggiore di Modica.

I sanitari intervenuti in contrada Mauro, luogo del sinistro, avevano disposto il trasferimento in elisoccorso al Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania ma Stefano è morto poco dopo.

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