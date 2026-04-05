È un 19enne l’autore dei furti nel centro storico di Modica

È un italiano
di Redazione
Modica – In un’operazione sinergica, gli agenti del Commissariato di Modica e i militari dell’Arma dei Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un cittadino italiano di 19 anni, ritenuto responsabile di una serie di furti aggravati continuati.
L’attività investigativa congiunta ha permesso di raccogliere gravi indizi a carico del giovane, individuato quale autore di numerosi episodi delittuosi – tra furti consumati e tentati – perpetrati negli ultimi tempi ai danni di diversi esercizi commerciali situati nel cuore del centro storico modicano.
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