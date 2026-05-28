È un 29enne ragusano il pirata della strada a bordo della Maggiolino verde

Ragusa – Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa per far fronte ai reati di natura predatoria e per prevenire e contrastare le più comuni violazioni alle norme che regolano la sicurezza stradale, cinque persone sono state denunciate nel corso degli ultimi dieci giorni.

In questo ultimo periodo i Carabinieri hanno sottoposto a controllo numerosi autoveicoli e una particolare attenzione è stata come sempre rivolta alla repressione del fenomeno della guida in stato di alterazione alcolica.

In occasione di due interventi e all’esito di controlli su strada sono state ritirate quattro patenti di guida per gravi infrazioni al codice della strada e cinque persone sono state deferite all’autorità giudiziaria.

I casi di maggiore rilievo a Ragusa e Vittoria. Nella città ipparina i militari dell’Aliquota Radiomobile, intervenuti per un incidente autonomo lungo la SS 115, fortunatamente senza feriti, hanno verificato che il 29enne alla guida della Fiat 500 che lo aveva causato era senza patente e l’auto senza copertura assicurativa. Rifiutatosi di procedere ad accertamenti previsti, è stato denunciato per il rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico e per il rifiuto degli accertamenti sanitari tossicologici. L’auto è stata sequestrata.

Più articolata la vicenda sviluppatasi nella notte tra sabato e domenica nel cuore del capoluogo. Poco dopo le 23 veniva segnalato un incidente in corso Italia tra uno scooter con due giovani a bordo ed una Volkswagen verde che dopo l’urto si era allontanata senza soccorrerli. Due pattuglie intervenivano in zona, la Sezione Radiomobile di Ragusa e la Stazione di Marina di Ragusa. Mentre i ragazzi feriti venivano soccorsi dai passanti e da un equipaggio (uno dei due presentava la frattura del setto nasale), l’altra pattuglia perlustrava la zona alla ricerca di telecamere per risalire alla targa del mezzo dileguatosi. Acquisito il numero di targa, mentre i Carabinieri si stavano recando a casa del proprietario dell’auto per le prime verifiche, egli stesso provava a crearsi un alibi e ad accreditare una versione dei fatti di comodo, che lo sollevasse dalla responsabilità dell’incidente: verso l’una chiamava il numero di emergenza 112 e raccontava di aver sentito un forte rumore mentre si trovava a casa e, sceso in strada, di aver trovato l’auto danneggiata. Smentito dalla ricostruzione nel frattempo effettuata dai Carabinieri e dalle testimonianze, l’uomo, un 29enne ragusano è stato denunciato per fuga in caso di incidente, omissione di soccorso e guida sotto l’influenza di stupefacenti. Il suo documento di guida ritirato per la sospensione e l’auto sequestrata ai fini della confisca.

Inoltre nel corso dei servizi sul territorio i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Ragusa hanno deferito un 21enne di origini tunisine che, a bordo di una Mercedes è stato trovato positivo, con un tasso di alcool nel sangue notevolmente superiore a quello consentito. Per lui è scattato, come previsto dal codice della strada, il ritiro della patente che è stata trasmessa alla Prefettura per il procedimento di sospensione.

Infine sempre i Carabinieri di Ragusa hanno deferito un 45enne di Santa Croce Camerina ed un 48enne proveniente da Acate i quali, nell’ambito di controlli alla circolazione stradale, malgrado le condizioni e la richiesta degli operanti, si sono rifiutati di sottoporsi all’accertamento etilometrico. Anche per loro è scattato il ritiro dei documenti di guida, trasmessi alla Prefettura per la sospensione.

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