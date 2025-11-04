Cronaca
|
04/11/2025 16:56

È un 33enne di Carlentini il camionista morto in autostrada a Ispica

Non si esclude il malore

di Redazione

Meteo: Ispica 18°C Meteo per Ragusa

Ispica – Il camionista morto nell’incidente stradale di stamattina sull’autostrada Modica-Siracusa è un33 enne di Carlentini, nel siracusano.
Il magistrato di turno della Prcoura di Ragusa, dott. Santo Fornasier, ha disposto autopsia per stabilire le cause della morte. Non si esclude il malore. I danni alla motrice dei Tir che guidava infatti non sono tali da giustificare il decesso.
La salma è ospitata nella camera mortuaria dell’ospedale Maggiore Baglieri di Modica.

Potrebbe interessarti anche...

Incidente mortale sull'autostrada Siracusa-Modica all'altezza di Ispica, muore camionista di 33 anni

© Riproduzione riservata

Consigliati