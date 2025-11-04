È un 33enne di Carlentini il camionista morto in autostrada a Ispica

Ispica – Il camionista morto nell’incidente stradale di stamattina sull’autostrada Modica-Siracusa è un33 enne di Carlentini, nel siracusano.

Il magistrato di turno della Prcoura di Ragusa, dott. Santo Fornasier, ha disposto autopsia per stabilire le cause della morte. Non si esclude il malore. I danni alla motrice dei Tir che guidava infatti non sono tali da giustificare il decesso.

La salma è ospitata nella camera mortuaria dell’ospedale Maggiore Baglieri di Modica.

