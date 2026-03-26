È un giovane di 19 anni il ladro vandalo di Modica bassa

Modica – Arrestato l’autore delle sei spaccate consumate nel giro di poche ore nel centro storico di Modica. In manette è finito un 19enne modicano, già noto agli archivi delle forze dell’ordine, ora ai domiciliari. Nel corso della notte il giovane aveva preso di mira una panineria, una pizzeria, una profumeria, due negozi di telefonia e un pub, tutti nel cuore della città, racimolando un bottino di poche centinaia di euro a fronte di danni ingenti: vetri e infissi distrutti e altre pesanti effrazioni. Gli agenti, intervenuti subito con i sopralluoghi negli esercizi commerciali “visitati”, lo hanno individuato in breve tempo grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, incrociate con la conoscenza del territorio e dei contesti frequentati dal sospettato. Vistosi scoperto, il 19enne ha aggredito i poliziotti: è stato quindi ammanettato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale al momento dell’identificazione ed è ritenuto il presunto autore della mezza dozzina di colpi che hanno creato apprensione tra commercianti e residenti.

© Riproduzione riservata