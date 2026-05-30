È un marocchino senza patente e senza assicurazione il pirata della strada di Modica bassa

Modica – Ha un nome e un volto l’automobilista che, nella tarda serata di venerdì, ha seminato il panico nel cuore di corso Umberto I a Modica bassa. Dopo il violento impatto contro due auto in sosta e la successiva fuga a tutta velocità, le indagini hanno registrato una svolta già nelle ore immediatamente successive al sinistro. A interrompere la corsa del fuggitivo sono stati i militari della Guardia di Finanza, che hanno intercettato e bloccato una Honda Civic, visibilmente danneggiata, in via San Marco Mista. Alla guida c’era un uomo di origini marocchine. I controlli eseguiti subito dopo il fermo hanno chiarito le probabili ragioni della fuga: il conducente era sprovvisto di patente e l’auto risultava priva della copertura assicurativa Rca obbligatoria. Per l’uomo sono scattate pesanti sanzioni amministrative e i finanzieri hanno proceduto al sequestro del veicolo. Si apre ora la partita del risarcimento. L’urto ha provocato danni per migliaia di euro alle due vetture regolarmente parcheggiate.

I proprietari, per avviare l’iter legale e rivalersi sul responsabile, dovranno presentare formale querela alle autorità competenti.

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