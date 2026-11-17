Giardini Naxos – Lavori ai giunti dell’Autostrada. Mehmeti Hashaim, operaio di 64 anni, di origine albanese, morto nell’incidente di stamattina sulla A18, era impiegato per la ditta di Caserta, la Meridionale Costruzioni Group, che ha vinto la gara del Consorzio autostrade siciliane (Cas). I lavori in corso erano esattamente per la manutenzione straordinaria e il ripristino/sostituzione dei giunti di dilatazione dei viadotti e delle opere d’arte lungo l’intera tratta dell’autostrada A18 Messina–Catania (dal km 0+000 al km 76+860, in entrambe le direzioni di marcia) e sono stati affidati, dopo un lungo contenzioso sulla gara durato ben due anni, a fine ottobre scorso (la consegna del lavori è del 23 ottobre).

Secondo le prime ricostruzioni della Stradale, intorno alle 9 del mattina, all’altezza dello svincolo di Giardini, una donna ha sterzato, forse, per evitare un altro incidente, ed è finita nel perimetro dei lavori, prendendo in pieno l’operaio 64enne. Per lui non c’è stato nulla da fare. Ad intervenire subito è stato il 118, che ha trasportato l’uomo all’ospedale di Taormina, ma per l’operaio era ormai troppo tardi. La donna alla guida ha accusato un malore. Sulla dinamica dell’incidente sta facendo i rilievi la polizia stradale di Giardini Naxos, che ha dovuto anche gestire la lunga fila che si è creata in autostrada. Il 118 ha dovuto fare un secondo intervento, per un ragazzo che è andato in escandescenza, mentre era in fila. I sanitari del 118 lo hanno trasportato all’ospedale di Giarre per le cure psichiatriche.

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