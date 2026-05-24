È un uomo il pirata di corso Italia a Ragusa

Ragusa – È un uomo, e non una donna, come inizialmente ipotizzato, il pirata della strada in Maggiolino che sabato notte ha travolto uno scooterista fuggendo.

È stato individuato dai Carabinieri di Ragusa il presunto responsabile del violento incidente avvenuto nella notte tra ieri e oggi domenica in Corso Italia, in centro.

L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria con le accuse di omissione di soccorso e guida in stato di alterazione psicofisica.

I fatti. Un giovane a bordo di uno scooter è stato travolto frontalmente da un’auto mentre percorreva corso Italia. Dopo l’impatto, particolarmente violento, il veicolo ha urtato anche alcuni mezzi in sosta lungo la strada, per poi allontanarsi senza prestare soccorso al ferito.

Nelle ore successive all’incidente, numerose testimonianze sono state condivise sui social da residenti e presenti nella zona, contribuendo a delineare i primi contorni della vicenda e a indirizzare le indagini. Tra le informazioni inizialmente circolate figurava anche l’ipotesi che alla guida dell’auto potesse esserci una donna, circostanza poi smentita dagli accertamenti dei Carabinieri.

Il giovane ferito è stato soccorso inizialmente da alcuni passanti che si trovavano in corso Italia al momento dell’impatto. Successivamente è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure e disposto il trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti.

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