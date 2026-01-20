È venuta a mancare la dottoressa Letizia Gerotti

Medico stimato e conosciuto tra Gela e Ragusa per la sua attività di audiologa: aveva 68 anni.

Ragusa – Gela e Ragusa piangono la scomparsa della dottoressa Letizia Gerotti, medico stimato e conosciuto per la sua attività di audiologa. Professionista apprezzata per la grande competenza, è stata soprattutto ricordata per la sua umanità, disponibilità e attenzione verso tutti, qualità che hanno accompagnato il suo lavoro per tutta la vita.

Negli ultimi anni ha affrontato con grande forza e dignità una lunga battaglia contro la malattia, senza mai perdere l’amore per la vita e per le persone che le erano accanto. Accanto all’attività professionale, era anche impegnata nel sociale, partecipando con dedizione alla vita dei club service, mettendo il suo tempo e le sue competenze al servizio della comunità.

Si è spenta a 68 anni, circondata dall’amore dei nipoti, dei fratelli e delle sorelle, avvolta dal calore della sua famiglia. Un affetto che lei ha sempre ricambiato, donando amore non solo nel suo lavoro e alla famiglia, ma anche alle sue amicizie più care, che considerava una vera e propria seconda famiglia.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella comunità e in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerla e apprezzarla come medico e come donna. Chi volesse salutarla domani alle 11 nella sala della chiesa di Macchitella, i funerali giovedì alle 15.30 a Ragusa nella cattedrale di San Giovanni.

