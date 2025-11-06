Probabilmente sarà disposta l'autopsia.

Condividi "È Vincenzo Romeo, 33 anni, di Carlentini, il camionista morto in autostrada a Ispica, forse per un malore" sui social

Ispica – È Vincenzo Romeo, 33 anni, di Carlentini, nel siracusano, il camionista morto lungo l’autostrada Modica-Siracusa all’altezza di Ispica due giorni fa.

A indagare sulla morte dell’uomo la Polstrada di Noto. Le lesioni riportate nel sinistro autonomo non sembrano tali da giustificare il decesso. Forse Vincenzo è stato colto da malore mentre era alla guida della motrice del Tir. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore di Ragusa Santo Fornasier.

La salma dell’uomo si trova nella camera mortuaria di Ispica. Non è ancora noto se sarà disposta l’autopsia. Si indaga anche sulla presenza di un altro mezzo pesante, affiancato in autostrada, al momento dell’impatto del Tir di Vincenzo contro il guard rail.

© Riproduzione riservata