È Vittorio Chelucci, 16 anni, la vittima dell’incidente in moto di Carlentini

Carlentini, Siracusa – Il giorno dopo la tragedia, resta il dolore per la scomparsa di Vittorio Chelucci, il ragazzo di appena 16 anni che ieri ha perso la vita in un incidente stradale mentre tornava a casa da scuola, a bordo del suo scooter. Una notizia che ha lasciato sgomenti familiari, amici e quanti lo conoscevano, lasciando un vuoto difficile da colmare.

Attorno alla famiglia del giovane si è stretta la comunità scolastica dell’istituto superiore Gorgia Vittorini, insieme ai compagni di classe, profondamente colpiti dalla perdita del loro amico. Tra i banchi di scuola, dove fino a pochi giorni fa Vittorio condivideva la quotidianità con i suoi coetanei, il dolore si accompagna allo smarrimento per una tragedia arrivata all’improvviso. La sua scomparsa lascia un segno profondo in quanti hanno avuto modo di conoscerlo e frequentarlo, trasformando una giornata come tante in un ricordo destinato a rimanere impresso.

Vittorio stava rientrando a casa dopo le lezioni quando, poco prima delle 14, si è verificato il drammatico incidente in via Eschilo, nella zona nord di Carlentini, nei pressi di un distributore di carburante. Secondo una prima ricostruzione, il sedicenne avrebbe perso il controllo dello scooter per cause ancora da accertare, cadendo violentemente sull’asfalto. Immediato l’allarme lanciato da alcuni passanti, che si sono fermati per prestare i primi soccorsi. Un medico che si trovava casualmente nella zona ha tentato di intervenire, mentre un istruttore di una palestra vicina ha messo a disposizione un defibrillatore, nella speranza di riuscire a salvare il ragazzo.

Nonostante gli sforzi e i tentativi di rianimazione, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Ma a pesare, in quei minuti drammatici, è stato anche il tempo dell’arrivo dei soccorsi. L’ambulanza, secondo alcuni testimoni, sarebbe arrivata da Scordia dopo circa tre quarti d’ora. Sull’incidente sono ancora in corso gli accertamenti della polizia municipale e dei carabinieri di Carlentini e Augusta, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Gli investigatori hanno verificato anche le immagini delle telecamere di sicurezza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili a chiarire le circostanze della caduta. Oggi, mentre proseguono gli accertamenti per fare luce sull’incidente e il corpo del 16enne è al Policlinico di Catania per l’autopsia, a Lentini e Carlentini rimane soprattutto il dolore per una vita spezzata troppo presto.

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