Easyjet, paura sul volo Napoli-Berlino: uomo pronuncia frasi inquietanti e l’aereo torna indietro

Napoli –

Paura e caos a bordo dell’aereo Easyjet in partenza da Napoli e diretto a Berlino. Un uomo ha iniziato a pronunciare frasi “inquietanti” parlando di “fine del mondo” mentre il volo era in viaggio, facendo pensare a molti passeggeri che si trattasse di un terrorista.

La vicenda

L’uomo, di cui non si conoscono al momento le generaltà, ha iniziato a pronunciare frasi inquietanti nel corso del viaggio, disturbando i passeggeri. Molti hanno pensato al peggio, temendo che il soggetto in questione potesse essere un terrorista e che potesse aver piazzato una bomba nel velivolo. A riferire l’accaduto è Francesco Emilio Borelli, deputato Avs, che ha condiviso la testimonianza di un passeggero sul suo profilo Instagram.«Francesco, ti segnalo che ci sono stati momenti di caos oggi su un aereo Easyjet Napoli-Berlino. Passeggeri riferiscono che durante il volo un uomo ha iniziato a pronunciare una serie di frasi inquietanti e infastidendo varie persone. C’è stata molta apprensione a bordo, mentre l’aereo ha fatto ritorno a Napoli-Capodichino dove l’uomo è stato preso in custodia dagli agenti di Polizia. Tutti i passeggeri sono stati fatti temporaneamente scendere per consentire alle autorità un’accurata ispezione sull’aereo. Una volta terminate le operazioni di controllo, è stato consentito a tutti di risalire a bordo e il volo è potuto ripartire».

Il commento di Borelli

«Mi congratulo con le forze dell’ordine e con il personale di bordo – dice Borrelli – per la gestione della vicenda affrontata con professionalità e sangue freddo. Purtroppo nel clima in cui viviamo tra guerre e attentati la prudenza non è mai troppa».

