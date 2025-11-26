Eccessi di protagonismo a Siracusa attorno alle spoglie di Santa Lucia, interviene l’arcivescovo Lomanto

Siracusa – Sulla possibile richiesta di trasferimento definitivo del Corpo di Santa Lucia a Siracusa, l’arcivescovo Francesco Lomanto precisa che i rapporti con la Chiesa di Venezia sono “cordiali e costanti” e che ogni passo deve seguire i canali ufficiali della Chiesa.

Lomanto ricorda che, negli ultimi vent’anni, grazie alla collaborazione tra le due diocesi, l’urna con il Corpo della Santa è tornata tre volte a Siracusa, sempre con autorizzazione della Santa Sede.

Eventuali risposte di officiali vaticani — aggiunge — sono solo cortesie istituzionali e non modificano il percorso ecclesiale:

“Interventi personali o civili restano estranei a questo cammino di Chiesa, guidato dalla Provvidenza e dall’esempio di Santa Lucia.”

