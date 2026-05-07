Ecco il primo trailer di The Odyssey, il film di Christopher Nolan giranto in Sicilia

Favignana – Il primo trailer di The Odyssey è finalmente online e conferma quello che molti speravano. La Sicilia è diventata il cuore pulsante del mito di Omero grazie alla visione di Christopher Nolan.

Il Castello di Santa Caterina a Favignana è il protagonista assoluto del video, trasformata nella leggendaria Itaca.

Nelle immagini l’architettura del castello appare perfetta per rappresentare la casa di Ulisse assediata dai Proci. Oltre a Favignana si intravedono anche degli scorci spettacolari delle isole Eolie e in particolare di Lipari.

Le riprese si sono svolte tra la fine di marzo e gli inizi di maggio coinvolgendo un cast stellare. Matt Damon interpreta il protagonista Odisseo mentre Zendaya veste i panni della dea Atena. Tom Holland è il giovane Telemaco e Robert Pattinson interpreta Antinoo, il principale oppositore tra i Proci.

Adesso resta solo da aspettare il 16 luglio per scoprire tutti gli altri angoli della Sicilia nascosti nel film.

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