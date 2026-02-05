Ecco il programma del telelaser a Ragusa in febbraio

Da lunedì 9 febbraio
Ragusa – La Polizia Municipale di Ragusa comunica che alcune strade della città, dal 9 al 28 febbraio 2026, potranno essere effettuati controlli della velocità con apparecchiatura “Telelaser”, al fine di tutelare la sicurezza stradale e ridurre gli incidenti.
Ecco quali e quando:
Lunedì 9 febbraio 2026
Via A. Grandi / c.da Cerasella (centro abitato) km 18 +200;
Martedì 10 febbraio 2026
Via Giovanni Leone / via Montale;
Mercoledì 11 febbraio 2026
Via A. Grandi / Via Fieramosca S.P. 60 da km 1+500 a km 1+600;
Giovedì 12 febbraio 2026
S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato km 15+300)/ c.da Cerasella (centro abitato) km 18 +200;
Venerdì 13 febbraio 2026
Via Giovanni Leone / Via Fieramosca S.P. 60 da km 1+500 a km 1+600;
Sabato 14 febbraio 2026
S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato km 15+300)/ Via A. Grandi;
Lunedì 16 febbraio 2026
C.da Cerasella (centro abitato) km 18 +200 / via Montale;
Martedì 17 febbraio 2026
Via A. Grandi / Via Fieramosca S.P. 60 da km 1+500 a km 1+600;
Mercoledì 18 febbraio 2026
via Montale / C.da Cerasella (centro abitato) km 18 +200;
Giovedì 19 febbraio 2026
S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato km 15+300)/ Via Fieramosca – Via Fieramosca S.P. 60 da km 1+500 a km 1+600;
Venerdì 20 febbraio 2026
Via A. Grandi / Via Giovanni Leone;
Lunedì 23 febbraio 2026
Via A. Grandi / S.P. 25 – c.da Cerasella (centro abitato) km 18 +200;
Martedì 24 febbraio 2026
Via Giovanni Leone / via Montale;
Mercoledì 25 febbraio 2026
Via A. Grandi / Via Fieramosca S.P. 60 da km 1+500 a km 1+600;
Giovedì 26 febbraio 2026
S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato km 15+300) / Via Fieramosca S.P. 60 da km 1+500 a km 1+600;
Venerdì 27 febbraio 2026
via Montale / Via Giovanni Leone;
Sabato 28 febbraio 2026
S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato km 15+300) / Via A. Grandi.
