Ecco il rendering della nuova piazza a Santa Maria del Focallo

Ispica – La prima Piazza a Santa Maria del Focallo sarà presto realtà.

Dopo aver trovato i fondi, ben 750.000 euro, messi a disposizione dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, guidati d’allora Commissario D.ssa Parizia Valenti, ed aver predisposto un progetto che sintetizzasse le necessità della nostra collettività e dopo due anni di intenso lavoro burocratico, si è arrivati alla conclusione del procedimento amministrativo sancito dalla firma del Presidente Maria Rita Schembari alla presenza del Sindaco Innocenzo Leontini e dell’Assessore ai Lavori Pubblici Dott. Massimo Dibenedetto.

“Ora si può passare alla fase operativa – dichiara il Sindaco Leontini – si può di andare in gara per la realizzazione della prima Piazza a Santa Maria del Focallo che gli ispicesi attendevano da anni.”

“Non sarà una semplice Piazza – dichiara l’Assessore Massimo Dibenedetto – ma un vero luogo di aggregazione che a Santa Maria del Focallo manca e che farà da traino alla crescita dei servizi lungo la fascia costiera.”

In questa area ci saranno negozi, bar, servizi, tabacchi, gelateria e quant’altro serve ad avere un’area vissuta e che permette agli ispicesi e villeggianti di trascorrere momenti di socializzazione. Accanto a questa area vi sono gli spazi per parcheggio e un piccolo parco a verde che, attraverso dei camminamenti pedonali permetterà di arrivare fino al mare.

“Il nostro ringraziamento – concludono il Sindaco Leontini e l’Assessore Dibenedetto – va al Commissario Patrizia Valenti e alla Presidente Schembari per la loro sensibilità istituzionale, e all’ottimo staff tecnico del LCC di Ragusa guidato dall’Ing. Carlo Sinatra, collaborato dal Geom. Vincenzo Ottaviano, che attuano sempre la più alta forma di sussidiarietà istituzionale, cioè la piena collaborazione tra gli Enti per garantire garantire benefici alla collettività.”

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