Ecco la famiglia di Ornella Vanoni: il figlio Cristiano e i nipoti

Milano – Ornella Vanoni adorava i suoi due nipoti, Matteo e Camilla, figli di suo figlio Cristiano Ardenzi. Matteo, il più grande, arrivato al Piccolo Teatro per la camera ardente con la sua fidanzata e il cagnolino della Vanoni, Ondina, che d’ora in poi vivrà con lui, ha voluto ricordare a Vanity Fair l’amatissima nonna: «Ci tengo a dire una cosa: prima di essere una grande artista, un grande personaggio pubblico, la nonna era una nonna e una mamma. Lascia un vuoto enorme. Però, nella tristezza, vedere il rispetto e l’amore che tutti hanno avuto per lei ci riempie il cuore di gratitudine. Era una nonna molto presente, molto attenta. Si preoccupava tanto delle nostre vite, delle direzioni avremmo preso. Questa sua attenzione profonda verso le persone l’ha sempre avuta».

E ha aggiunto: «Personalmente mi ha supportato molto.

L’ho avuta accanto nel mio percorso professionale (lavoro nella comunicazione) perché lei mi incoraggiava sempre. Era molto contenta di me: diceva che mi meritavo quello che stavo ottenendo sul lavoro. Per lei ero il “bravo ragazzo con la schiena dritta” e per questo devo dire grazie anche a lei. La nonna, poi, è stata un esempio di forza, di ironia, di resilienza, di vita. Nel suo modo di stare al mondo lei ci offriva una lezione continua. Porterò con me la sua voce, e tanto di lei sarà anche nella mia futura famiglia. Aveva una meravigliosa ossessione per le cose più buffe dei rapporti sentimentali: per esempio rideva tantissimo quando le raccontavo le litigate con la mia fidanzata. Si divertiva proprio.Non so se mi abbia mai dato veri e propri consigli d’amore. So che lei ha amato tanto. Ed è stata tanto amata. E questo oggi si vede più che mai!».

