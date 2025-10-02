Ecco la foto di Marianna, trascinata dalla furia della pioggia a Favara. Madre di 3 figli

Ha 38 anni, di lei non si hanno più tracce dopo il maltempo di ieri

Favara, Agrigento – Si cerca ancora a Favara Marianna Bello, la 38enne travolta e trascinata via dalla violenza dell’acqua durante il nubifragio che si è abbattuto ieri sulla città. La donna è sposata ed è mamma di 3 figli.

Durante il temporale si trovava in via Sottotenente Bosco: è scesa dalla macchina nel tentativo di mettersi in salvo, ma l’acqua l’ha trascinata via. I vigili del fuoco e i sommozzatori hanno iniziato a ripercorrere il tragitto del canalone che dal collettore di piazza Indipendenza, a Favara, arriva a fiume Naro.

Verifiche ed ispezioni dello stesso genere – con esito negativo – erano già state fatte ieri, subito dopo l’alluvione. Ma collettore e canalone ieri erano ricolmi d’acqua piovana e oggi si procederà al dragaggio. Le ricerche della donna dispersa sono andate avanti tutta la notte. Anche l’elicottero dell’Aeronautica, partito da Trapani, ha setacciato, grazie a un visore notturno, il mare e la spiaggia di Cannatello, e ha ripercorso, abbassandosi fino a 250 metri di quota, l’intera area del canalone.

© Riproduzione riservata