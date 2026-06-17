Catania – È riuscita a mettere a segno due colpi in due note gioiellerie catanesi, rubando preziosi per oltre 10.000 euro. La ladra, una catanese di 44 anni, è stata individuata dalla polizia. Specializzata in furti di gioielli, con scaltrezza era riuscita a portare via due bracciali in oro e diamanti dai negozi di corso Italia e di via Gabriele D’Annunzio.

Senza dare nell’occhio ha messo in atto lo stesso modus operandi, dapprima compiendo un giro tra gli espositori e poi chiedendo ai commessi informazioni sui preziosi che aveva adocchiato. In un caso, approfittando di un attimo di distrazione, la ladra ha aperto il cassetto di un espositore e ha arraffato un bracciale, mettendolo in borsa.

Nell’altra gioielleria, invece, si è accomodata davanti al commesso che sul bancone ha esposto gli oggetti preziosi richiesti. Quando si è voltato dall’altra parte per pochi istanti, la donna è entrata in azione con disinvoltura, rubando un altro bracciale, sempre nascosto nella borsa.

In entrambi i casi ha guadagno l’uscita con il pretesto di dover spostare la propria auto, riferendo di averla parcheggiata in doppia fila. I titolari delle gioiellerie hanno quindi appurato l’ammanco dei bracciali e si sono rivolti ai poliziotti. Decisive ancora una volta le immagini dei sistemi di videosorveglianza, che hanno consentito di identificarla e denunciarla.

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