“Ecco le carte. Il supermercato all’ex molino Curiale non si poteva fare. Violata la legge”

Ragusa – Colpo di scena in Consiglio comunale. Il consigliere Gaetano Mauro ha tirato fuori in aula le tavole del Piano regolatore generale e, mostrandole ai colleghi consiglieri e all’amministrazione, ha contestato punto per punto la ricostruzione del sindaco Peppe Cassì sulla vicenda del supermercato realizzando nell’area dell’ex Mulino Curiale.

Con i documenti urbanistici tra le mani, Mauro ha indicato la destinazione d’uso riportata negli elaborati ufficiali del Prg, evidenziando la dicitura “esercizi di vicinato” e sostenendo che proprio quelle tavole smentirebbero la tesi secondo cui sarebbe stato possibile autorizzare una media struttura di vendita.

“Questa tavola rappresenta legge a tutti gli effetti”, ha scandito il consigliere davanti all’aula, contestando la posizione dell’amministrazione secondo cui tale previsione avrebbe avuto un valore soltanto indicativo.

Mauro ha inoltre ricordato che la Giunta comunale, con la delibera n. 115 del 2023, espresse un preciso indirizzo politico favorevole all’intervento, respingendo così la narrazione secondo cui il Comune non avrebbe avuto alcun ruolo nella vicenda.

“Se le tavole del Piano regolatore hanno un valore, allora quell’operazione non si poteva fare. E io ho il dovere di dirlo ai cittadini, mostrando documenti e non opinioni.”

La risposta del sindaco Cassì è arrivata immediatamente dopo. Il primo cittadino ha difeso l’operato degli uffici sostenendo che il riferimento agli “esercizi di vicinato” non avrebbe carattere prescrittivo e che le valutazioni sarebbero state effettuate sulla base della classificazione urbanistica complessiva dell’area. Cassì ha inoltre rivendicato la buona fede dell’amministrazione, ricordando che in materia urbanistica possono esistere interpretazioni differenti.

Una replica che, tuttavia, non avrebbe dissipato i dubbi sollevati dal consigliere. Anzi, l’impressione registrata in aula è stata quella di un sindaco sorpreso dall’esibizione delle tavole del Prg e costretto a spostare il confronto dal contenuto dei documenti al terreno delle interpretazioni tecniche.

Mauro ha quindi rilanciato: “Io porto le tavole del Piano regolatore, non interpretazioni”. Da quel momento il dibattito si è trasformato in un confronto diretto tra gli elaborati urbanistici mostrati pubblicamente dal consigliere e le spiegazioni fornite dall’amministrazione.

L’immagine delle tavole del Prg aperte davanti al Consiglio comunale è diventata così il simbolo della seduta. Una mossa inattesa che ha spostato il confronto dalle dichiarazioni agli atti e che riaccende lo scontro politico sull’ex Mulino Curiale, chiamando l’amministrazione a fornire ulteriori chiarimenti sul percorso che ha portato all’autorizzazione del supermercato.

© Riproduzione riservata