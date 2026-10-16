Ecco le fumarole cangerogene a Marina di Ragusa. VIDEO

Riceviamo e pubblichiamo.
di Lettera firmata
Meteo: Ragusa 24°C
Ragusa – Buongiorno Ragusanews,
Vi invio in allegato foto e video di quello che succede con frequenza giornaliera a Marina di Ragusa in contrada Gaddimeli. Verso le ore 6:00 diventa pratica quotidiana la combustione di rifiuti plastici derivanti dalle lavorazioni in serra con conseguenti fumi tossici.
Le forze di polizia sono state allertate, la pratica continua indisturbata.
Grazie per dare visibilità a questo ecocidio.
Cordiali saluti
Daniele T.
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