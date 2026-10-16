Lettere in redazione
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16/10/2026 11:46

Ecco le fumarole cangerogene a Marina di Ragusa. VIDEO

Riceviamo e pubblichiamo.

di Lettera firmata

Meteo: Ragusa 24°C Meteo per Ragusa

Ragusa – Buongiorno Ragusanews,

Vi invio in allegato foto e video di quello che succede con frequenza giornaliera a Marina di Ragusa in contrada Gaddimeli. Verso le ore 6:00 diventa pratica quotidiana la combustione di rifiuti plastici derivanti dalle lavorazioni in serra con conseguenti fumi tossici.

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Le forze di polizia sono state allertate, la pratica continua indisturbata.

Grazie per dare visibilità a questo ecocidio.

Cordiali saluti

Daniele T.

 

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