Eccolo a Misterbianco il regno dei vestiti fake!

Sequestrati 4.400 capi d'abbigliamento, denunciato il titolare della ditta.
di Redazione
Misterbianco, Catania – La guardia di finanza di Catania durante un controllo in una ditta che vende all’ingrosso capi d’abbigliamento di Misterbianco ha trovato circa 4.400 prodotti (magliette, abiti, giubbotti, tute, ecc.), anche destinati ai bambini, con marchi contraffatti di note griffe del lusso, casual e sportive.
Tra queste Versace, Moncler, Louis Vuitton, Burberry, Emporio Armani, K-Way, Gucci, Lacoste, Moschino, Adidas, Nike, Puma, Snoopy Peanuts (Linus), Prada, Levis, Plein, Icon Dsquared2, The Simpson. Tutti i prodotti sono stati sequestrati, mentre il titolare della ditta è stato denunciato.
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