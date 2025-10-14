Eccolo Paolo Passarello di Avola, 20 coltellate alla ex, rea di averlo lasciato. Lei lotta tra la vita e la morte

Canicattini Bagni, Siracusa – Sono stazionarie le condizioni della donna di 33 anni accoltellata ieri pomeriggio dal suo ex compagno, Paolo Passarello, 34 anni, originario di Avola, appena uscita dal lavoro a Canicattini Bagni. La donna si trova ricoverata con la prognosi riservata nell’ospedale Umberto I di Siracusa dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico.

I carabinieri hanno arrestato con l’accusa di tentativo diomicidio l’ex compagno, Paolo Passarello, che sembra abbia inferto almeno venti colpi con un coltello da cucina, ferendo la donna all’addome, ad una gamba e ad un braccio. Ferite che fortunatamente non avrebbero compromesso organi vitali. Ad attendere la 33enne a casa ci sono i due figli, di 8 e 9 anni., che lo scorso 18 settembre aveva denunciato ai carabinieri atti persecutori da parte di Passarello.

Sul fatto di sangue interviente la sindaca di Avola, Rossana Cannata: “Apprendiamo con profondo sconcerto la notizia dell’aggressione avvenuta a Canicattini, in cui una giovane donna è stata oggetto di un tentativo di omicidio. Condanniamo con forza il ricorso alla violenza, specie nel contesto di relazioni affettive passate, comportamento intollerabile e inaccettabile. Confidiamo nel costante impegno e nel lavoro dei Carabinieri che stanno conducendo le indagini, delle Forze dell’Ordine e della Magistratura. Alla vittima va la totale solidarietà mia personale e quella della Città di Avola, insieme all’augurio di una pronta guarigione”.

