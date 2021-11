2 novembre, i morti fanno festa con i fiori

Ragusa - Non solo crisantemi nei giorni dei morti, ma anche i ciclamini: per i greci i luoghi in cui vengono piantati sarebbero immuni da eventi malefici o nefasti. Florovivaismo in ripresa nelle vendite, dopo l'azzeramento di eventi e celebrazioni durante la pandemia, ma alle prese con il caro materie prime, come torbe e vasi, sempre più costosi e difficili da trovare, alla stregua dei ponteggi nell'edilizia. Confagricoltura fa il punto in occasione della celebrazione di Ognissanti e della commemorazione dei defunti: il business riparte ma resta ancora distante dai livelli pre-Covid.

E poi anche per i vivai valgono i rincari delle bollette elettriche – sciagura trasversale a ogni comparto produttivo – specie per quanto riguarda gas e gasolio, per riscaldare le serre e far andare le macchine. Liguria, Veneto, Campania, Toscana, Lazio, Puglia e Sicilia rappresentano i mercati regionali più importanti anche per durata del prodotto. Il settore florovivaistico rappresenta il 5% della produzione agricola nazionale e si estende su una superficie di quasi 30mila ettari, con 27mila aziende per un totale di 100mila addetti e un valore complessivo di circa 2,5 miliardi di euro.

Cia-Agricoltori prevede che 7 milioni di connazionali compreranno fiori per i loro cari durante le ricorrenze tra primo e 2 novembre. Al primo posto sempre i crisantemi, che spuntano proprio in questo mese, senza bisogno di luce: forse è per questo che sono entrati nella tradizione funeraria italiana, mentre nel resto del mondo i petali sgargianti lo rendono simbolo di gioia.