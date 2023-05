Aeroporto di Comiso, ultima chiamata

Comiso - Comiso, ultima chiamata. Letteralmente.

Con lo schedulato delle 16,55 da Roma, Ryanair chiude il sipario sullo scalo ibleo. Ma non sarà un de profundiis. Fa da contraltare il dato di Aeroitalia, la compagnia italiana venuta in soccorso della scalo ragusano e che ha già staccato oltre 7 mila biglietti. Il suo debutto il prossimo 15 maggio.

La battaglia nei cieli siciliani, anzi negli aeroporti, è al primo abbrivio. La Sac è pronta al riscatto e potrebbe tirare fuori dal cilindro una ulteriore novità già a partire da questa summer 2023. Siamo alle prove generali. Il braccio di ferro è appena iniziato. I vertici dell'aeroporto etneo (Sac) hanno detto no alle richieste del vettore irlandese sui contributi a passeggero e no al blocco delle tariffe aeroportuali per almeno tre anni per mantenere i voli a Comiso.

Le fonti ben informate parlano di una richiesta da parte di Ryanair di 30 euro a passeggero di contributo, almeno per incentivare le tratte internazionali e quindi sviluppare con lo stesso contributo anche un network di tratte nazionali che per legge non possono essere incentivate. Infatti, le leggi italiane ed europee vietano tassativamente trattative private e secretate limitando gli interventi economici che devono, comunque, essere sempre dichiarati pubblicamente.

Intanto, in concomitanza dei saluti finali a Comiso, Ryanair ha potenziato le attività a Trapani Birgi, aeroporto quasi interamente di proprietà della Regione. Uno schiaffo ulteriore per la governance dello scalo catanese che prepara, al momento in silenzio, la sua controffensiva. Porte socchiuse e trattative commerciali sempre pronte a riaprirsi tra irlandesi e Sac. A riprova di ciò, la Ryanair ha rimesso in vendita i voli invernali previsti dall'aeroporto di Catania da novembre in poi.