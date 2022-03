Agenzia delle Entrate assume 100 architetti e ingegneri: la domanda online

Roma - L’agenzia delle Entrate cerca architetti e ingegneri destinati a rinnovare il Catasto. Il bando (scaricabile nel documento Pdf allegato) per 100 funzionari tecnici è destinato a i laureati iscritti alla sezione A dell'albo degli ingegneri o degli architetti. Il canale telematico (raggiungibile a questo link) per le candidature è già attivo e rimarrà aperto fino alle ore 23,59 dell'11 aprile 2022.

La procedura selettiva è articolata su più step: si parte dalla valutazione dei titoli, poi ci sarà una prova oggettiva tecnico-professionale e a concludere un colloquio orale integrato da un tirocinio teorico-pratico. Le modalità, le date di svolgimento della prova oggettiva tecnico-professionale e i requisiti della eventuale strumentazione tecnica utilizzabile saranno pubblicati il 29 aprile 2022, con valore di notifica, sul sito dell'agenzia delle Entrate.

Le materie d’esame:

• geodesia, topografia e cartografia

• scienza e tecnica delle costruzioni

• strumenti e tecniche estimali ed elementi di economia immobiliare

• normativa in materia di catasto

• legislazione in materia di edilizia e urbanistica

• elementi di diritto amministrativo

• elementi di diritto tributario

• normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Una volta ammessi al tirocinio, bisognerà inviare tramite Pec alla direzione centrale Risorse umane l’istanza e il proprio curriculum vitae in formato europeo con data e firma. «Problem solving, tensione al risultato, iniziativa, flessibilità, orientamento all'altro» sono le competenze richieste dal bando. Una volta superate le selezioni ed entrati in Agenzia, i neofunzionari dovranno occuparsi di atti a elevata specializzazione tecnica, difficoltà e complessità nei processi catastali, cartografici, estimativi e dell'Osservatorio del mercato immobiliare.

In particolare, nelle strutture operative l'attività consisterà nel presiedere all'accettazione e alla verifica tecnico-amministrativa degli atti di aggiornamento del Catasto edilizio urbano e per il Catasto terreni e alle attività di controllo/verifica. Nei processi dei servizi estimativi e dell'Osservatorio del mercato immobiliare, i neoassunti saranno chiamati a fornire servizi di consulenza tecnico-estimativa riferiti ai beni mobili ed immobili, per la redazione di perizie, stime e pareri di congruità tecnico-economica. Inoltre saranno chiamati a partecipare all'acquisizione e alla gestione degli immobili, sedi degli uffici dell'Agenzia.

