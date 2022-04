Albacara Bio, un’azienda agricola multifunzionale

Rosolini - Il settore agricolo, oggi più che in passato, esplica nei confronti della collettività diverse funzioni, economiche (produzione di alimenti ed energia), sociali (erogazione di servizi), ambientali (aspetti naturalistici, paesaggistici, idrogeologici).

Parlare di azienda multifunzionale fa subito pensare a un complesso di fattori organizzati dove più attività interagiscono tra loro e in equilibrio dinamico e piena sintonia con la natura creano ricchezza, reddito d’impresa. Ci troviamo a Rosolini in contrada Carbonaro, sui monti iblei a cavallo tra le province di Ragusa e Siracusa, dove quattro giovani imprenditori, dotati di grande spirito di iniziativa e lungimiranza, danno luogo ad un’azienda moderna e innovativa, l’azienda Albacara bio. Qui si coltivano cereali, oliveti, si allevano caprini, si ottengono prodotti trasformati quali pasta, olio, formaggi ma anche si produce energia elettrica attraverso numerosi pannelli fotovoltaici. L’azienda chiamata anche "fattoria del grano", per l’estesa superficie coltivata a grani antichi, svolge funzioni didattiche accogliendo ogni anno molte scolaresche con le quali si approfondiscono tematiche culturali legate all’ambiente, alle tradizioni ma soprattutto si interagisce con gli studenti per creare stimoli e nuove idee. L’azienda, orientata alla sostenibilità ambientale ed economia circolare, ha interessato gli studenti dell’Agrario di Modica che apprezzando il lavoro svolto da questi giovani imprenditori, così innovativi e determinati verso un nuovo modo di fare agricoltura, hanno pensato di organizzare un incontro didattico.

Con la visita, infatti, gli studenti apprendono molte conoscenze utili soprattutto in riferimento all’agricoltura biologica, all’organizzazione e gestione aziendale, alla valorizzazione dei prodotti che costituisce sempre il fulcro economico dell’impresa. Un’esperienza molto significativa, commentano i ragazzi, dove si evidenzia l’importanza della Green Economy, della divisione del lavoro secondo diverse competenze, un momento di studio per sottolineare come particolari strategie di mercato possano rispondere sempre meglio alle esigenze dei consumatori e orientare l’imprenditore verso nuovi prodotti e prospettive di nuovi mercati.