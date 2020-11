Attesa per il rinvio della Rottamazione Ter

Roma - La scadenza della Rottamazione Ter è il 10 dicembre. Proroga della scadenza della rottamazione del 10 dicembre, riammissione delle rate scadute e riscrittura delle scadenze e versamenti fiscali di novembre. Nel 2021, nuova rottamazione per le cartelle emesse dal 2018 al 2020. C'è attesa per questi provvedimenti da parte del Governo Conte. Per quanto riguarda le proroghe fiscali il decreto Ristori 2 ha rinviato già la trasmissione del modelli 770 al 10 dicembre.

Nel pacchetto dei rinvii fiscali, arriva anche la scadenza del 10 dicembre per il pagamento delle rate della rottamazione ter. Ci sarà anche la ripartenza per le rateizzazioni scadute. Queste proroghe troveranno spazio nel decreto ristori 3 che il governo si appresta a esaminare. Intanto, si sta ragionando per scrivere una nuova rottamazione quater che vada a coprire i ruoli emessi dal 2018 al 2020.