Banche, si fondono Bapr e Sant'Angelo

Ragusa - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.a. (“BAPR”) ha approvato ieri una relazione per l’Assemblea Straordinaria dei Soci di BAPR convocata per il 21 e 22 settembre 2024 sull’operazione di fusione per incorporazione di Banca Popolare Sant’Angelo S.c.p.a. (“BPSA”) in BAPR. Tale relazione è messa a disposizione presso la sede sociale di BAPR e pubblicata sul relativo sito internet. Nell’occasione il Consiglio di Amministrazione di BAPR ha deliberato di sottoporre all’Assemblea Ordinaria dei Soci convocata per le medesime date un’assegnazione a titolo gratuito di azioni proprie.

È infatti intendimento del Consiglio di Amministrazione di BAPR, raccolti i frutti dell’attività condotta nel rinnovamento del proprio modello di business e nel rafforzamento del suo posizionamento competitivo, proseguire nel percorso di remunerazione straordinaria della base sociale avviato con l’Operazione di Capital Management “Lympha”. A tal fine il Consiglio di Amministrazione di BAPR si è determinato a proporre l’assegnazione a titolo gratuito di 1 (una) azione ogni 25 (venticinque) azioni possedute a beneficio di tutti gli azionisti BAPR nonché degli azionisti BPSA che avranno aderito al progetto di nascita di Banca Agricola Popolare di Sicilia (“BAPS”). In tal modo il Consiglio di Amministrazione di BAPR intende rafforzare ulteriormente il legame di fiducia con l’intera base sociale in occasione dell’avvio del nuovo percorso intrapreso.

Arturo Schininà, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha commentato: “Nel percorso di avvio di BAPS siamo lieti di annunciare un’iniziativa straordinaria che conferma il nostro spirito cooperativo e il nostro radicamento sul territorio. La Banca ha deciso di proporre alla prossima Assemblea di approvare la distribuzione gratuita di azioni a favore dei propri soci e azionisti. Questa iniziativa mira a rafforzare ulteriormente il legame tra la Banca e la sua base sociale, garantendone una maggiore partecipazione ai risultati e, al contempo, promuovendo una sempre più ampia diffusione". Saverio Continella, Amministratore Delegato, ha commentato: “Questa iniziativa segnerà l'inizio della nuova compagine industriale, orientata a supportare una crescita sostenibile e consolidare il nostro impegno verso il futuro. La distribuzione gratuita di azioni rappresenta una concreta testimonianza della fiducia nel potenziale della nostra Banca, rafforza l'allineamento di interessi tra i suoi principali stakeholder e favorisce l'assunzione condivisa di decisioni orientate al lungo periodo. Nel solco del percorso fatto dalla Banca in 135 anni, guardiamo al futuro con determinazione e ottimismo".