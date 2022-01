Bando Isole, il Pnrr finanzia l'acquisto di barche

Con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza inseriti nel Programma Isole Verdi del ministero della Transizione ecologica c’è la possibilità per i privati di farsi finanziare una barca.

Gli incentivi saranno accordati solo se il Comune lo prevede e a patto di avere un’azienda. Nello specifico il bando ministeriale prevede la possibilità di «incentivi per l’acquisto di imbarcazioni alimentate ad energia elettrica/ibrida ad operatori privati esercenti servizi di trasporto collettivo o di noleggio di imbarcazioni, nonché ad operatori di strutture ricettive per il trasporto collettivo dei propri clienti», ma soprattutto «ad operatori esercenti l’attività di distribuzione delle merci», cioè a chiunque abbia un’attività commerciale e dichiari di dover effettuare le consegne in barca — come può capitare ad esempio su un’isola divisa in due da un vulcano come Stromboli — o di volerlo fare. Il plafond è grandissimo: si può finanziare fino al 100 per cento dell’investimento, con un limite massimo di spesa di 150mila euro per ciascuna azienda. Al finanziamento, naturalmente, sono ammessi solo i privati che operavano nel Comune (o vi avevano sede) nel 2021.

E' previsto un finanziamento di 8,7 milioni per i tre Comuni di Salina, 53,1 nelle altre isole delle Eolie che fanno capo a Lipari, 9,4 a Ustica, 17,2 alle Egadi, 23,5 a Pantelleria e 41,3 a Lampedusa e Linosa. Il dettaglio delle misure dovrà essere stilato dai Comuni, che potranno presentare i progetti al ministero entro il 13 aprile.