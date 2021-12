Bapr, ceduto portafoglio sofferenze per 42 milioni di euro

Ragusa - La Banca Agricola Popolare di Ragusa (BAPR) ha finalizzato un'operazione di cartolarizzazione di un portafoglio di sofferenze con valore nominale lordo pari, alla data di cut off, a circa 42 milioni di euro. L'operazione, si legge in una nota, è stata realizzata nel contesto della cartolarizzazione multioriginator promossa dalla Luigi Luzzatti S.C.p.A. e relativa ad un portafoglio di sofferenze facenti capo a 12 banche, con un Gross Book Value complessivo di quasi 800 milioni di euro e composto per il 54% da linee di credito garantite da ipoteche di primo grado.

"La cartolarizzazione si inquadra nell'ambito delle iniziative di derisking funzionali agli indirizzi strategici, già perseguiti con tangibili risultati negli scorsi anni, volti ad un progressivo miglioramento della qualità dell'attivo", viene sottolineato.

I crediti sono stati ceduti ad un veicolo di cartolarizzazione denominato "Pop Npls 2021". Per finanziare l'acquisto, il veicolo ha complessivamente emesso, il 23 dicembre scorso, tre classi di titoli ABS: una tranche senior di 191 milioni di euro, corrispondente al 24,16% del GBV, alla quale è stato attribuito rating BBB da parte delle agenzie DBRS e ARC, eligible per la GACS; una tranche mezzanine di 25 milioni di euro, corrispondente al 3,16% del GBV; una tranche junior, non dotata di rating, pari a 10 milioni di euro corrispondente all'1,27% del GBV complessivo. Per la tranche senior verrà inoltrata istanza al MEF per l'ottenimento della garanzia statale GACS.