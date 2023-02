Bapr Ragusa entra in Banca di Sconto

Ragusa - Banca Agricola Popolare di Ragusa entra con il 9,9% in Banca di Sconto, controllata da Ibl Banca e partecipata da Tecnocasa.

Ad annunciarlo è il direttore generale di Bapr, Saverio Continella, che circa le voci di smart working per i dipendenti precisa: “Non abbiamo voluto derogare al ruolo di banca del territorio chiudendo le filiali, così le abbiamo trasformate. Oggi un quarto delle filiali è cashless avendo adottato un modello di servizio moderno e orientato alla consulenza. Sul territorio si può essere in tanti modi. Non prevediamo alcuna chiusura delle nostre filiali ma una loro evoluzione relazionale”.

Attualmente sono in corso di adeguamento tecnologico alcune sedi territoriali periferiche, come l’agenzia di Scoglitti, e a breve anche Donnalucata. Bapr Ragusa si è affidata alla Oliver Wyman, una società di consulenza manageriale statunitense, per il Piano di Impresa 2022-2024.