Bapr Ragusa eroga seconda tranche di dividendi 2020

Ragusa - Il Consiglio di Amministrazione della Banca Agricola Popolare di Ragusa, presieduto dal Dott. Arturo Schininà, avendo accertato, in data odierna, l’assenza di nuovi provvedimenti dell’Autorità di Vigilanza o normativi ostativi alla distribuzione della seconda tranche di dividendi, ha dato corso a quanto deliberato dall’Assemblea dei soci del 31 marzo 2021.

Pertanto, ai titolari di azioni ordinarie sarà assegnato un ulteriore dividendo di euro 1.769.399,00, pari ad 0,06 euro per azione, che si somma a quanto già andato in pagamento ad aprile 2021.

Il dividendo complessivo, per azione, erogato nel corso del 2021, somma pertanto a 0,12 euro.

La data stacco dividendo è confermata il 5 ottobre 2021; il 7 ottobre 2021 è la data valuta di pagamento.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dr. Arturo Schininà ha dichiarato: “Il Consiglio ha potuto appurare l’assenza di impedimenti normativi alla delibera dell’Assemblea dei soci presa a marzo 2021. In un momento economico di ripartenza, i nostri soci potranno così beneficiare anche di quella parte di dividendo del passato esercizio che, per l’allora vigente raccomandazione di Vigilanza, non era stato possibile distribuire”.

Il Direttore Generale, dr. Saverio Continella, ha commentato: “In virtù della delibera odierna, la Banca sta erogando ai propri azionisti la percentuale massima distribuibile del risultato d’esercizio 2020. Stiamo continuando a raccogliere i frutti del lavoro svolto in questi ultimi anni e diamo puntuale attuazione a quanto preannunciato a marzo 2021. Il nostro impegno continua ad andare nella direzione di garantire al territorio, ai soci ed ai dipendenti un futuro di crescenti soddisfazioni”.