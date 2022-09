Bonus barriere architettoniche, rimborsate il 75% delle spese

Ragusa - L’abbattimento delle barriere architettoniche può essere inserito all’interno del superbonus 110% o dello sconto in fattura per chi lo applica, tuttavia esiste anche una misura che consente di ottenere una detrazione fino al 75% delle spese sostenute, per tutti coloro che hanno la necessità di ristrutturare l’immobile, pur non avendo un disabile in famiglia. In particolare:

50.000 euro in presenza di edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari indipendenti con uno o più accessi autonomi dall’esterno;

40.000 euro per ogni unità immobiliare all’interno di un edificio da 2 a 8 unità immobiliari;

30.000 euro per ogni unità immobiliare all’interno di un edificio con più di 8 unità immobiliari.

Ogni condominio può dividersi l’impasto, tenendo conto delle tabelle millesimali. Tra gli interventi ammessi: sostituzione di pavimenti, porte e infissi esterni; installazione di rampe mobili nell’edificio; adeguamento di impianti elettrici e tecnologici, come montascale e ascensori interni agli appartamenti; e tanto altro ancora. Per poter usufruire della misura, disposta dalla legge di bilancio 2022, si ha tempo fino al 31 dicembre di quest’anno. Per ogni dettaglio sull’agevolazione, vi rinviamo alla scheda tecnica dell’Agenzia delle entrate (a questo link).