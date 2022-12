Caro energia, chiude (per ora) Osteria premiata da Alessandro Borghese

Modica - Costi insostenibili dell'energia elettrica, bollette Enel salatissime e impagabili, nel senso che non possono essere pagate.

L'Osteria dei Sapori Perduti di Modica, trattoria che da quasi 17 anni ha fatto la storia della ristorazione tipica nella città della Contea, vincitrice di una puntata di Quattro Ristoranti condotta da Alessandro Borghese, ha chiuso momentaneamente perchè non riesce a sostenere il caro bollette elettriche.

Il 3 novembre scorso l'annuncio della chiusura momentanea, il 3 dicembre, ieri, la spiegazione della chiusura prolungata, con un post social in cui i titolari pubblicano il costo delle bollette elettriche. Eccolo:

18 mila euro di bolletta Enel in luglio, 28 mila euro nel mese di agosto, 16 mila in settembre. Costretti a spegnere la luce, spiegano i titolari, sperando di riaprire presto. E' probabile che nei costi di agosto abbia inciso l'aria condizionata usata per combattere il caldo infernale, ma tant'è, i bilanci, fra costi di gestione e incassi, sono saltati.

L'augurio è che l'Osteria, punto di riferimento per avventori locali e turisti, possa riaprire prima di Natale.