Caro energia. Osteria di Modica: folle far pagare 30 euro una minestra

Modica - Ragusanews ha dato notizia, sabato scorso, della clamorosa chiusura, temporanea, dell'Osteria dei Sapori Perduti di Modica per via dell'insostenibilità dei costi energetici. La trattoria tipica siciliana, premiata 5 anni fa dalla tramissione di Alessandro Borghese Quattro Ristoranti, ha chiuso il 3 novembre scorso per il caro bollette elettriche, come ha spiegato il nostro giornale.

Ora è la titolare dell'Osteria a spiegare le ragioni profonde della scelta: "Per pagare il food cost, dovremmo mettere una minestra al prezzo di 30 euro, come in un ristirante stellato, un controsenso per un locale che si propone come osteria!", spiega la giovane e brava Federica Muriana, figlia dell'ideatore del format.

Le bollette elettriche?

18 mila euro di bolletta Enel in luglio, 28 mila euro nel mese di agosto, 16 mila in settembre. "Costretti a spegnere la luce - avevano spiegato i titolari- sperando di riaprire presto". L'Enel consente di dilazionare solo in due rate la bolletta, e quando la bolletta è di 28 mila euro, la soluzione è pagarne una di 14 mila euro e una di altre 14. Follia.