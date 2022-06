Caro gasolio, ferme la marineria di Scoglitti e altre 7 siciliane

Vittoria - Da questa mattina le marineria di Scoglitti è ferma per il caro gasolio insieme a quelle di Portopalo, Siracusa, Marzamemi, Sciacca, Cefalù e della provincia di Messina: anche parte di quella di Catania ha aderito alla serrata e un’altra parte lo farà a breve. "Non si possono più sostenere le spese - denuncia all'Adnkronos Fabio Micalizzi, presidente della Federazione armatori Sicilia -, il gasolio è arrivato ad un euro e venti e chiediamo al governo centrale che venga messo un tetto massimo al prezzo del carburante oltre il quale non si deve andare, sennò vi è una speculazione enorme".

"Chiediamo anche - evidenzia Micalizzi - che venga aperta una indagine conoscitiva dalla Procura al fine di stabilire eventuali responsabilità di speculazioni: se prima c'erano barche che spendevano 2-3 mila euro di carburante ora ne spendono più del doppio. Non tollerabile, il sistema pesca siciliano va verso il fallimento: la pesca - conlude - è un settore ormai ko".