Caro Natale, in Sicilia è il più costoso degli ultimi 5 anni

Ragusa - I siciliani spenderanno circa mezzo miliardo di euro solo tra pranzo di Natale e cenone di Capodanno in casa. Contando chi lo passerà in alberghi e ristoranti, il giro d’affari sarebbe molto superiore: il menù, per chi mangia fuori, è salito del 3,1%. In ogni caso, si tratta delle feste di fine anno più care degli ultimi 5 anni secondo il report Unioncamere sui rialzi dei prezzi all'ingrosso dei prodotti agroalimentari in Sicilia.

Dalla carne alle uova, dal salmone affumicato al pandoro e panettone, non ce n’è uno che non sia cresciuto rispetto all’anno scorso: +15% per vitellone e vitello, +13 il pollo, +17 il tacchino, +10 pasta e pane. Più contenuto l’aumento medio di spumante e vino, +1,5%.

Il burro è diventato ormai un bene di “lusso”: +122%, sul 2020, a causa della ridotta disponibilità a livello comunitario. Così come semola e farina, rispettivamente +89% e +28%. Federconsumatori conferma: cotechino precotto +21%, pandoro +20, panettone +11, torrone +17, lenticchie +7. In soldoni, solo per imbandire la tavola una famiglia siciliana di 4-5 persone spenderà in media sui 110 euro, invitati esclusi.