Cartelle esattoriali, rate 2020 al 9 maggio: 35.793 siciliani interessati

Roma - Si riapre la partita della rottamazione ter e del saldo e stralcio per 532mila contribuenti che non sono riusciti a pagare in tempo le rate inizialmente dovute delle due sanatorie nel 2020 e nel 2021, e che ora potranno mettersi di nuovo in carreggiata grazie alla modifica introdotta nella legge di conversione del decreto Sostegni ter (Dl 4/2022) pubblicata in «Gazzetta Ufficiale». Grazie ai 5 giorni “cuscinetto” (e a sabati e delle domeniche) il versamento delle rate dovute nel 2020 sarà tollerato fino a lunedì 9 maggio 2022; quello delle rate 2021 fino a lunedì 8 agosto 2022; mentre quello delle rate 2022 fino a lunedì 5 dicembre 2022.

Come sottolinea l'Agenzia delle Entrate, in caso di versamenti oltre i termini o per importi parziali, verranno meno i benefici dell'agevolazione e i pagamenti già effettuati saranno considerati come acconto sul dovuto. La legge di conversione (legge 25/2022) del decreto Sostegni ter ha poi stabilito l’estinzione delle procedure esecutive eventualmente avviate in seguito al mancato, parziale o ritardato pagamento, entro il 9 dicembre 2021, delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021. Nella scomposizione territoriale dei decaduti, che ora avranno l’opportunità di rientrare nelle due sanatorie, a livello regionale il Lazio è primo con 77.719 contribuenti interessati; seguono Campania (65.209), Lombardia (64.752), Puglia (39.565), Toscana (38.542) e Sicilia (35.793).

Per il versamento dovranno essere utilizzati i bollettini già inviati e riferiti alle originarie scadenze delle rate di ciascun anno: si possono richiedere anche sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it. È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (Atm) abilitati ai servizi Cbill, con il proprio internet banking, alle Poste, nei tabaccai aderenti a Banca 5 Spa e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e con l’App Equiclick attraverso la piattaforma PagoPa. Si può pagare anche direttamente agli sportelli, ma esclusivamente su appuntamento da prenotare sul sito nella sezione «Trova lo sportello e prenota».