Case? Il vero investimento sono box e garage

Ragusa - Il numero di annunci di garage, uffici e locali commerciali è cresciuto in Italia del 20% rispetto ad un anno fa, specie al Mezzogiorno. Lo rileva l'ultima indagine di Casa.it: a fronte dell’aumento dell’offerta sono i prezzi medi di vendita al metro quadro, in particolare per i posti auto, rimangono invece sostanzialmente stabili: in Sicilia sono scesi appena dell’1%.

Il vantaggio è , dunque, non solo dalla protezione nei confronti della propria vettura, diminuendo costi di manutenzione e assicurazione, ma anche in ottica investimento. Anche le ricerche di box e garage, infatti, aumentano ovunque sulla penisola, più nelle regioni del centro nord che al Sud e nelle Isole. Sono le abitazioni che hanno perso valore, a causa delle inserzioni ormai straripanti, sui siti e nei cartelli appesi ai palazzi. Le case non rappresentano più un investimento, tranne quelle di pregio, situate in contesti ameni: il lusso non cala di prezzo, anzi.