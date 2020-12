Cashback al via da oggi: come ottenere i rimborsi in 4 semplici mosse

Chi è riuscito nell'impresa di registrarsi sulla App IO - intasata ieri da oltre 5 milioni di domande, con picchi di 6mila connessioni al secondo - potrà iniziare da oggi ad 'accumulare' i rimborsi che gli verranno erogati dal Fisco direttamente sul conto corrente dei clienti per gli acquisti effettuati nei negozi fisici con bancomat e app per smartphone (escluso quindi l’e-commerce, che non pone l’alternativa del contante. I tilt nei click-day non sono una novità ma, passato il solito impasse iniziale, già da ieri sera l’applicazione aveva ripreso a funzionare senza problemi. L’obiettivo a cui il piano Cashless del governo Conte ambisce, con i 3450 euro di risarcimento massimo cumulabile dai 3 differenti cashback, è addirittura triplice: colmare lo scarto con i paesi europei, ridurre l’evasione fiscale di esercenti e professionisti; rilanciare economia e consumi. Ecco i 4 passaggi tecnici per accedere agli incentivi.

Scaricare l'App Io. L’applicazione, in versione sia Android che iOS, permette di registrarsi alle operazioni di Cashback, sia in). Chi l'avesse già scaricata, su cellulare o browser, deve solo verificare eventuali aggiornamenti.

Richiedere lo Spid. Per usufruire dei relativi servizi, è necessario possedere o una carta d'identità elettronica o un codice Spid digitale. Per ottenere quest’ultimo, sempre più indispensabile per ogni operazione della Pa, bisogna munirsi di email, numero di cellulare e documento di riconoscimento e tessera sanitaria scannerizzati. Quindi collegarsi su www.spid.gov.it e scegliere uno tra gli Identity provider accreditati per rilasciarlo seguendo l’iter riportato, in molti casi interamente telematico.

Attivare il cashback. Qualche giorno di attesa e, con lo Spid in mano, si potrà accedere nuovamente all'app Io, premere sul pulsante "Attiva il cashback" e iscriversi al programma inserendo l’Iban su cui vogliamo ricevere il bonifico e le carte o le app che useremo per i pagamenti.

Controllare le transazioni. Io aggiornerà periodicamente il dettaglio storico delle compravendite e il riepilogo dei rimborsi, informando l’utente sulle operazioni mancanti al loro conseguimento.